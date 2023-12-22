Мантуров: производство автомобилей в России увеличилось на 16% в 2023 году

Всего по итогам года выпустили с конвейера свыше 720 тысяч штук.

Производство автомобилей в России увеличилось на 16% в 2023 году. Об этом сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на совещании правительства.

По его словам, производство автомобилей увеличилось по всем сегментам: легковые, легкие коммерческие, грузовые автомобили, а также автобусы. Всего по итогам года было выпущено с конвейера свыше 720 тысяч штук. Мантуров также уточнил, что продажи новых автомобилей в России составили 1,3 млн штук.

Ранее Мишустин рассказал о новом инвестпроекте по созданию более 600 гражданских авиалайнеров.

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