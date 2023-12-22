Более 21 тыс. человек в Петербурге поставили прививку от кори за два месяца

Вакцинация местных жителей проводится в соответствии с национальной вакцинационной программой, рекомендованной специалистами.

В 2024 году в Петербурге от кори привились уже 21 309 человек. Об этом информирует аппарат вице-губернатора Олега Эргашева.

Вакцинация местных жителей проводится в соответствии с национальной вакцинационной программой, рекомендованной специалистами. В город было доставлено 16 900 доз вакцины, включая 8 900 для выполнения национальной вакцинационной программы и 8000 для борьбы с очагами кори.

Однако не только корь представляет угрозу для здоровья людей, но и такие болезни, как дифтерия, столбняк, коклюш, краснуха и паротит. Вакцинация от этих инфекционных заболеваний проводится в городе ежегодно. Только в 2023 году медики использовали 5 251 601 дозу вакцин против 12 видов этих болезней. План вакцинации был выполнен на 104,6%.

Ранее мы сообщили о том, что закупка вакцин по национальному календарю завершилась в Ленобласти.

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