Закупка вакцин по национальному календарю завершилась в Ленобласти

Информация поступила главе региона в ходе совещания с руководителями органов исполнительной власти.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко получил отчёт от руководителя комитета по здравоохранению 47-го региона Александра Жаркова о том, что все вакцины, предусмотренные национальным календарем профилактических прививок, получены в достаточном количестве в Ленинградской области.

Информация поступила главе региона в ходе совещания с руководителями органов исполнительной власти.

В настоящее время в Ленобласти успешно продолжается работа по плановой вакцинации детей против кори.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербург поступила вакцина для защиты детей от кори и паротита.

Фото: Piter.TV