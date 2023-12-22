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Закупка вакцин по национальному календарю завершилась в Ленобласти
Сегодня, 16:16
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Закупка вакцин по национальному календарю завершилась в Ленобласти

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Информация поступила главе региона в ходе совещания с руководителями органов исполнительной власти.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко получил отчёт от руководителя комитета по здравоохранению 47-го региона Александра Жаркова о том, что все вакцины, предусмотренные национальным календарем профилактических прививок, получены в достаточном количестве в Ленинградской области.

Информация поступила главе региона в ходе совещания с руководителями органов исполнительной власти.

В настоящее время в Ленобласти успешно продолжается работа по плановой вакцинации детей против кори.

Ранее мы сообщили о том, что в  Петербург поступила вакцина для защиты детей от кори и паротита.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцины, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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