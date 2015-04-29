Она уже развезена по детским поликлиникам и доступна для проведения прививок.

В Петербург поступила вакцина для защиты детей от кори и паротита. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Всего в город поступило 10230 доз вакцины "Вактривир", дивакцина от кори и паротита – 3540 доз и вакцина от паротита – 1680 доз. Она уже развезена по детским поликлиникам и доступна для проведения прививок.

В 2024 году Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток (СПбНИИВС) Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) планирует начать производство и поставки вакцины "Бэби-Хиб" для профилактики инфекций, вызываемых гемофильной палочкой у детей.

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Фото: pxhere