Вакцину от детской пневмонии "Бэби-Хиб" начнут производить в Петербурге

Аналог препарата уже производит Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии, однако мощностей производства недостаточно.

В 2024 году Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт вакцин и сывороток (СПбНИИВС) Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) планирует начать производство и поставки вакцины "Бэби-Хиб" для профилактики инфекций, вызываемых гемофильной палочкой у детей. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу института.

Проект поможет полностью удовлетворить потребности страны в препарате для профилактики гемофильной инфекции типа B. Его аналог уже производит Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии, однако мощностей производства недостаточно.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), гемофильная инфекция типа B вызывает у детей до пяти лет тяжёлую пневмонию, менингит и другие инвазивные заболевания.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербург после 22 декабря доставят партию вакцины против кори.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)