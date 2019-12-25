В Петербург после 22 декабря доставят партию вакцины против кори

Задержки в поставках вакцины связаны с техническими проблемами при ее производстве.

Очередная поставка вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита в регионы запланирована на 22 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

Сегодня, 14 декабря, во время прямой линии "Итоги 2023 года с Владимиром Путиным" президент РФ заявил, что всплеск кори в стране начался из-за людей, переехавших с территории Украины. По его словам, на Украине иммунизация находится на очень низком уровне.

В регионы страны доставят вакцину в рамках госконтракта в объеме 344 тыс. доз. Поставщиком препарата для национального календаря прививок является компания "Нацимбио".

В министерстве уточнили, что следующая партия вакцины в количестве 185,5 тысяч доз запланирована на 19 января. Поставки вакцины по государственному контракту на 2023 год планируется завершить до апреля включительно. Общий объем поставок составит около 2,2 млн доз.

Задержки в поставках вакцины связаны с техническими проблемами при ее производстве, о чем сообщили в пресс-службе Минздрафа страны.

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