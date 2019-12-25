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Детей Ленобласти привьют от кори позже из-за дефицита вакцин
Сегодня, 10:38
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katyauglyova Добавить в Яндекс.Новости

Детей Ленобласти привьют от кори позже из-за дефицита вакцин

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В Ленинградской области отмечается дефицит комбинированных вакцин от кори.

Специалисты в Ленингардской области отмечают дефицит комбинированных вакцин от кори в регионе. Поставки ожидаются только в ноябре-декабре 2023 года. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на комитете по здравоохранению области.

Детям от одного года до шести лет сделают прививку при поступлении препарата. При этом посещать детские учреждения без прививки можно.

В Петербурге остатки вакцины есть. В скором времени также ожидаются поставки от Минздрава.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор не считает необходимой вакцинацию от коронавируса в этом сезоне.

Фото: Piter.TV

Теги: вакцина, корь, ленобласть
Категории: Лента новостей, Общество, Здоровье, Новости Ленинградской области,

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