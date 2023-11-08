Роспотребнадзор не считает необходимой вакцинацию от коронавируса в этом сезоне

АНна Попова оценила вопрос прививок для граждан страны.

Роспотребнадзор не считает необходимой вакцинацию от коронавируса в текущем сезоне. Соответствующее заявление в ходе выступления на правительственном часе в верхней палате парламента сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.Чиновница пояснила законодателям, что все имеющиеся у медиков платформы готовы к возможным изменениям в заболеваемости ковидом. При этом, если врачи зарегистрируют какие-либо изменения в эпидемиологической обстановке, то вакцина будет создаваться и распространяться для прививок населению.

Прививаться надо тогда, когда существует риск от этой инфекции для жизни и здоровья. От сегодняшнего коронавируса риски значимых осложнений, госпитализаций и смерти сегодня таковы, что мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

В заключение своей речи глава Роспотребнадзора напомнила о необходимости вакцинироваться против гриппа.

Попова заявила, что заболеваемость ковидом в России находится на подъеме.

Фото и видео: Совет Федерации