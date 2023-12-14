Путин: всплеск кори в России начался из-за людей, переехавших с территории Украины

По его словам, на Украине иммунизация находится на очень низком уровне.

Всплеск кори в России начался из-за людей, переехавших с территории Украины. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на итоговой пресс-конференции в Гостином дворе.

По его словам, на Украине иммунизация находится на очень низком уровне. Также президент напомнил, что в Россию приехало много людей. Он добавил, что сейчас уровень иммунизации в их стране находится еще ниже.

Ранее Путин заявил, что у него были добрые рабочие отношения с Макроном.

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