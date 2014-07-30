Мишустин: ситуация с COVID-19 в России напряженная

Глава кабмина РФ рассказал л выделении средства на бесплатные лекарства для пациентов с ковидом.

Глава российского правительства Михаил Мишустин заявил, что ситуация с COVID-19 в России напряженная. Такое обращение к коллегам чиновник сделал в рамках координационного совета по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Он уточнил, что за последние две недели по стране количество зараженных пациентов в больницах выросло на четверть.

Ситуация напряженная, растет число заболевших. Ежедневно выявляют свыше 20 тысяч новых случаев. За последние две недели число пациентов с ковидом, которые находятся в больницах, выросло более чем на 25%. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Руководитель кабмина напомнил чиновникам о том, что правительство РФ направит свыше пяти млрд рублей на предоставление бесплатных медикаментов для больных с коронавирусной инфекцией. Это позволит государству обеспечить терапией около 1,5 млн человек. Сейчас большинство инфицированных лечатся под присмотром медиков в домашних условиях.

Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 56 регионах.

Фото и видео: Правительство России