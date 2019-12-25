В Петербурге ищут подрядчика для завершения реставрации старинного флигеля

В Петербурге выделили почти 40 млн на реставрацию флигеля роддома.

В Петербурге объявили конкурс на выбор подрядчика для завершения второго этапа реставрационного ремонта исторического здания "Летний флигель" родильного дома № 6 имени профессора В. Ф. Снегирева. Начальная стоимость контракта составляет 39,95 млн рублей. Информация о закупке размещена на портале госзакупок.

Объект культурного наследия находится на улице Маяковского, 5, литера А. Финансирование работ предусмотрено за счет внебюджетных средств учреждения. Реставрацию проведут по проекту, разработанному в 2022 году и получившему положительное экспертное заключение в 2023 году.

Подать заявки на участие в конкурсе можно до 18 ноября. Итоги закупки планируют подвести 23 ноября. При оценке предложений будут учитывать не только стоимость работ, но и квалификацию участников, на которую приходится 60 % итоговой оценки.

Согласно документации, завершить работы необходимо до 31 декабря 2026 года. На результаты реставрации подрядчик должен предоставить гарантию сроком на 5 лет.

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Фото: Piter.TV