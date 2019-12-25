Музыканты The Hatters рассказали о песне для будущего кинофильма

Трек The Hatters, записанный год назад, появится в кино в 2027 году.

Песня петербургской группы The Hatters прозвучит в фильме, премьера которого запланирована на 2027 год. Об этом участники коллектива рассказали ТАСС.

По словам музыкантов, композицию записали около года назад. Тогда создатели картины попросили подготовить ее в сжатые сроки, рассчитывая получить готовый материал уже на следующий день. Однако в итоге между записью и выходом фильма пройдет около двух лет.

Сейчас The Hatters также участвуют в работе над анимационным проектом. Музыканты создают для него песни и занимаются озвучиванием. Названия будущих проектов артисты пока не раскрывают.

Группа The Hatters была основана в Санкт-Петербурге в 2016 году. В 2026-м коллектив отмечает 10-летие творческой деятельности.

Фото: pxhere