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Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 56 регионах

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Глава Роспотребнадзора рассказала о сезонных заболеваниях.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 56 регионах. Такое заявление чиновница сделала на совещании координационного совета РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Темп прироста составил 8,8% по стране. На прошлой неделе рост фиксировался только у 38 субъектов РФ, а неделей ранее  - у 36 субъектов РФ

Традиционно с сентября начался очередной сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, и в последние три недели на фоне сезонного подъема ОРВИ мы видим и подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Анна Попова, глава Роспотребнадзора

В ведомстве уточнили, что осенний подъем заболеваемости ОРВИ фиксируется по стране с начала сентября. Подъем по числу заболевших ковидом наблюдается медиками последние три недели.

Попова напомнила о важности вакцинации от гриппа.

Фото и видео: Правительство России

Теги: анна попова, регионы, роспотребнадзор
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

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