Глава Роспотребнадзора рассказала о сезонных заболеваниях.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о росте заболеваемости COVID-19 в 56 регионах. Такое заявление чиновница сделала на совещании координационного совета РФ по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Темп прироста составил 8,8% по стране. На прошлой неделе рост фиксировался только у 38 субъектов РФ, а неделей ранее - у 36 субъектов РФ

Традиционно с сентября начался очередной сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом, и в последние три недели на фоне сезонного подъема ОРВИ мы видим и подъем заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

В ведомстве уточнили, что осенний подъем заболеваемости ОРВИ фиксируется по стране с начала сентября. Подъем по числу заболевших ковидом наблюдается медиками последние три недели.

Попова напомнила о важности вакцинации от гриппа.

Фото и видео: Правительство России