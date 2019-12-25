Сказочный поезд Деда Мороза сделает остановку в Петербурге 6 января

Дед Мороз отправится в большое путешествие по России и заедет в Петербург.

Поезд Деда Мороза остановится в Санкт-Петербурге 6 января 2027 года. Сказочный состав отправится в путешествие из Великого Устюга 8 ноября, а завершит маршрут возвращением в родной город 9 января.

В поезд войдут несколько тематических вагонов. Среди них — приемная Деда Мороза, площадки для анимационных программ, вагоны-рестораны и лавка с северными сувенирами. Вместе с главным зимним волшебником в поездку отправятся его сказочные помощники.

За время путешествия состав посетит более 60 городов России. Петербург станет одной из остановок маршрута в начале января.

Ранее мы сообщали, что РЖД назначили специальный поезд в Петербург на новогоднюю ночь.

Фото: Telegram / Телеграмма РЖД