В Роспотребнадзоре заявили о поставках вакцины от гриппа в регионы.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова напомнила о важности вакцинации от гриппа. Такое заявление чиновница сделала на совещании координационного совета при российском правительстве по вопросам борьбы с коронавирусом. По мнению эксперта, сейчас крайне важно, чтобы люди ставили прививки не только от коронавируса, но также и от гриппа. В первую очередь вакцинами следует обеспечить людей из категории риска.

В группе риска еще есть люди, которых не было раньше, это люди, перенесшие ковид и которые имеют особенности и иммунной депрессии, и воздействия вируса на иммунную систему. Это новая группа риска, которую также нужно прививать. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

При этом в ведомстве подчеркнули, что вакцина от гриппа поставила в достаточном количестве во все субъекты страны. При этом медики не могут достичь достаточных темпов по вакцинации от гриппа. В РФ привились 13,5 миллионов человек. Этот показатель составляет всего 9,2 % от совокупного населения. При этом следует достичь планки в 60%.

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Фото и видео: Правительство России