Роспотребнадзор: у больных COVID-19 стали чаще встречаться проблемы с ЖКТ

Специалисты предполагают, что ЖКТ может служить "входными воротами" для коронавируса наравне с органами дыхания.

Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова заявила, что при заболевании коронавирусом стали чаще проявляться симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта. Об этом она сказала в беседе с "РИА Новости".

По словам специалиста, самыми частыми симптомами медики называют тошноту, рвоту, диарею и потерю аппетита.

По результатам метаанализа 35 исследований у пациентов с коронавирусной инфекцией <…> общая распространенность желудочно-кишечных симптомов составляет 15 процентов. Хадижат Омарова, сотрудник ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора

Она подчеркнула, появление новых симптомов связано с распространением новых штаммов коронавирусной инфекции. По словам Омаровой, в настоящее время существует предположение, что ЖКТ может служить "входными воротами" для COVID-19 наравне с органами дыхания.

Ранее Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова заявила, что привитых одним компонентом вакцины от коронавируса в России всего 47 миллионов человек. По ее словам, этого недостаточно, чтобы остановить заражение инфекцией в стране.

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