Попова: привитых от ковида 47 млн россиян недостаточно, чтобы остановить заражение

Глава Роспотребнадзора предупредила, что переболевшие ковидом состоят в группе риска по гриппу в текущем году.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова заявила, что привитых одним компонентом вакцины от коронавируса в России всего 47 миллионов человек. Об этом она сказала в интервью телевизионному каналу "Россия 1".

По словам Поповой, этого недостаточно, чтобы остановить заражение инфекцией в стране.

У нас взрослых <…> пусть будет 110-115 млн. Из них, ну, 47 миллионов, получивших одну дозу, это же меньше половины, это не 60 процентов, это не 80 процентов! Поэтому сегодня оснований говорить, что все [заражение коронавирусом] остановится нет. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Она подчеркнула, что переболевшие ковидом состоят в группе риска по гриппу в текущем году. Специалист посоветовала таким людям обязательно привиться.

Ранее Попова заявила, вакцинированные от COVID-19 в РФ практически не входят в число умерших от инфекции.

Видео: Youtube / Россия 24