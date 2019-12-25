Лидером списка стала Венесуэла.

Названы самые опасные страны для путешествий в 2020 году. Соответствующий рейтинг опубликовала аналитики из сервиса Numbeo, который оценивает уровень криминальных происшествий в мире. Официальный отчет опубликован на сайте организации.

Специалисты считают, что первое место по уровню угрозы для туристов занимает Венесуэла. Там индекс преступности достигает отметки в 84,36, а индекс безопасности - всего 15,64. На второй позиции расположилась Папуа-Новая Гвинея с индексом преступности в 80 пунктов. Третья позиция отдана Южной Африке, четвертая - Афганистану.

В топе из десяти самых опасных стран также оказались Гондурас, Тринидад, Тобаго, Бразилия, Гайана, Сальвадор и Сирия.

Названы самые криминальные регионы России.