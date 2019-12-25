В антирейтинге лидируют Москва и Подмосковье.

Названы самые криминальные регионы России. Об этом сообщили журналисты RT со ссылкой на статистику, предоставленную правоохранительными органами России. По информации от профильного ведомства, за январь и февраль 2020 года по стране произошло 327 300 преступлений.

В антирейтинге по количеству преступлений первое место занимает столица - Москва. Там представители МВД зарегистрировали 23 900 тысяч незаконных эпизодов. На второй позиции списка - Московская область с 12 100 тысячами преступлений. За Подмосковьем следуют Краснодарский край (12 100), Челябинская (10 200) и Ростовская области (9 600).

Наименьшее количество преступлений за первые два месяца текущего года зафиксировано в НАО, Чукотке, Ингушетии, Магаданской области и Калмыкии.

Названы опасные для путешествий страны.