Названы самые криминальные регионы России. Об этом сообщили журналисты RT со ссылкой на статистику, предоставленную правоохранительными органами России. По информации от профильного ведомства, за январь и февраль 2020 года по стране произошло 327 300 преступлений.
В антирейтинге по количеству преступлений первое место занимает столица - Москва. Там представители МВД зарегистрировали 23 900 тысяч незаконных эпизодов. На второй позиции списка - Московская область с 12 100 тысячами преступлений. За Подмосковьем следуют Краснодарский край (12 100), Челябинская (10 200) и Ростовская области (9 600).
Наименьшее количество преступлений за первые два месяца текущего года зафиксировано в НАО, Чукотке, Ингушетии, Магаданской области и Калмыкии.
Названы опасные для путешествий страны.
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