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Названы самые криминальные регионы России
Сегодня, 9:07
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lesjasap

Названы самые криминальные регионы России

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В антирейтинге лидируют Москва и Подмосковье.

Названы самые криминальные регионы России. Об этом сообщили журналисты RT со ссылкой на статистику, предоставленную правоохранительными органами России. По информации от профильного ведомства, за январь и февраль 2020 года по стране произошло 327 300 преступлений. 

В антирейтинге по количеству преступлений первое место занимает столица - Москва. Там представители МВД зарегистрировали 23 900 тысяч незаконных эпизодов. На второй позиции списка - Московская область с 12 100 тысячами преступлений. За Подмосковьем следуют Краснодарский край (12 100), Челябинская (10 200) и Ростовская области (9 600).

Наименьшее количество преступлений за первые два месяца текущего года зафиксировано в НАО, Чукотке, Ингушетии, Магаданской области и Калмыкии.

Названы опасные для путешествий страны.

Теги: криминал, мвд, регионы, статистика
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Павлов Саша
Сегодня 9:14

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