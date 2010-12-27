Названы опасные для путешествий страны. Портал "Мир Впечатлений" рассказал, что в антирейтинге лидируют Мексика, Бразилия и Венесуэла. Эксперты напомнили, что богатая природа, красивые отели соседствуют с нищетой населения
Это соприкосновение рождает криминал, причем провокационный криминал
прокомментировала главред портала Елена Шпиз
Местные видят обеспеченных туристов, которые греются на солнце и хотят получить часть их благ. Для них это дополнительный раздражитель. В Латинской Америке путешественникам посоветовали вести себя скромнее и не провоцировать население. Для примера можно привести Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, которая прошла в 2016 году. Тогда "ни один турист не смог уехать не ограбленным". В Латинской Америке путешественникам посоветовали вести себя скромнее и не провоцировать население.
Ранее Piter.tv писал о том, что составлен перечень опасных для туристов стран в 2020 году.
Фото: Puxabay.com
Видео: YouTube/
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