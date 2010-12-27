Туристов предупредили об опасностях, которые их поджидают.

Названы опасные для путешествий страны. Портал "Мир Впечатлений" рассказал, что в антирейтинге лидируют Мексика, Бразилия и Венесуэла. Эксперты напомнили, что богатая природа, красивые отели соседствуют с нищетой населения

Это соприкосновение рождает криминал, причем провокационный криминал прокомментировала главред портала Елена Шпиз

Местные видят обеспеченных туристов, которые греются на солнце и хотят получить часть их благ. Для них это дополнительный раздражитель. В Латинской Америке путешественникам посоветовали вести себя скромнее и не провоцировать население. Для примера можно привести Олимпиаду в Рио-де-Жанейро, которая прошла в 2016 году. Тогда "ни один турист не смог уехать не ограбленным". В Латинской Америке путешественникам посоветовали вести себя скромнее и не провоцировать население.

Ранее Piter.tv писал о том, что составлен перечень опасных для туристов стран в 2020 году.

Фото: Puxabay.com

Видео: YouTube/

