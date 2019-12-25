Оппозиция в Венесуэле не рассматривает военный способ смены власти

Таких планов у оппонентов Николаса Мадуро нет.

Оппозиция в Венесуэле заявила, что пока не рассматривает военный способ смены власти. Об этом Леопольдо Лопес сообщил на пресс-конференции, проводимой в Колумбии. По словам спикера, противники режима Николаса Мадуро не изучают вариант смены государственной власти по стране при помощи вооруженного силового вмешательства.

В настоящее время нет предпосылок для осуществления военного вторжения Леопольдо Лопес, оппозиционер

Активист заметил, что оппозиционным партиям необходимо усиливать собственное политическое давление на официальный Каракас.

Мадуро назвал причину победы социалистов на выборах в Венесуэле.

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