Еще одиннадцать горняков пострадали.

В Колумбии пять человек погибли при обрушении на золотодобывающей шахте на западе страны. Об этом рассказали местные журналисты из издания Proclama Cauca y Valle. В СМИ ссылаются на заявление властей. На данный момент также известно об 11 пострадавших.

Трагедия зафиксирована около 11:20 утра по местному времени 14 января около города Сантандер-де-Киличао, расположенном в департаменте Каука. Журналисты уточнили, что добыча ископаемых велась в шахте незаконно. Ранее государство прекратило официальную эксплуатацию на вереде Санта-Мария.

В настоящее время установлены имена трех жертв обрушения. Пострадавшим от 26 до 30 лет. Сейчас изучаются останки еще двух человек, чтобы определить из личности.

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Фото: proclamadelcauca.com

