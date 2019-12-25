Компромат на российских дипломатов показали президенту Колумбии Ивану Дуке.

В Колумбии назвали страны, причастные к высылке российских дипломатов. С заявлением выступили в Национальной разведке страны. Об этом пишет El Tiempo.

Заявляется, что к высылке двух российских дипломатов имеют отношение разведки Великобритании и США. Якобы их сотрудники несколько лет следили за сотрудниками российского посольства в Колумбии, чтобы собрать компромат. После того, как он оказался собран, его передали представителям колумбийской разведке.

После этого компромат на российских дипломатов показали президенту Колумбии Ивану Дуке.

Ранее Москва объявила персонами нон грата двух дипломатов из Колумбии.

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