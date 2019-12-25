Российское ведомство выразило Кабальеро протест.

Москва объявила персонами нон грата двух дипломатов из Колумбии. Об этом сообщает сайт министерства иностранных дел России.

Отмечается, что это ответный шаг на высылку двух российских дипломатов из Колумбии. После этого в МИД РФ вызвали колумбийского посла Альфонсо Лопеса Кабальеро.

Российское ведомство выразило Кабальеро протест из-за "безосновательного решения" колумбийской стороны, так как этот шаг не соответствует дружественному духу отношений двух стран.

Ранее Госдума приняла закон о санкциях за цензуру против российских СМИ.

Фото: pixabay.com