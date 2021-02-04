Фернандо Руис рассказал о процессе переговоров главе страны.

Колумбия ведет переговоры с Россией по вакцине "Спутник V". Об этом в рамках выступления заявил глава местного Минздрава Фернандо Руис. По данному вопросу чиновник встретился с президентом страны. Трансляция мероприятия велась в Twitter-аккаунте профильного ведомства, ответственного за здравоохранение. Министр уточнил, что переговоры на поставку вакцины от коронавируса ведутся сразу с несколькими производителями.

Мы продолжаем обсуждение по "Спутнику", и возможность для его приобретения есть, как и для других вакцин Фернандо Руис, глава Минздрава Колумбии

В Минздраве объяснили, что уже три недели назад Колумбия и Россия подписали соглашение о конфиденциальности для переговоров по поводу приобретения вакцины "Спутник V".

СМИ: неизвестные подорвали нефтепровод на востоке Колумбии.

Фото: Минздрав России

