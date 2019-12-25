Власти Ирана сообщили об аварии на ядерном объекте

Подробности инцидента пока не разглашаются.

В Иране на ядерном объекте по обогащению урана в Натанзе произошло ЧП. Об этом сообщил "Российской газете" официальный представитель Организации по атомной энергии ИРИ Бехруз Камальванди.

Сегодня утром на ядерном объекте в Натанзе произошел инцидент, связанный с распределением электроэнергии. К счастью, никто не пострадал, ущерба для экологии также нет. Бехруз Камальванди, официальный представитель Организации по атомной энергии

По словам Камальванди, в настоящее время проводится расследование для выяснения причин чрезвычайного происшествия. Подробности пока не разглашаются.

Напомним, ранее власти Ирана заявили о пуске испытаний на подземном заводе в Натанзе центрифуги новейшего поколения R-9 для обогащения урана.

Ранее на НПЗ на востоке Мексики произошел пожар после нескольких взрывов.

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