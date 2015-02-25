Обсуждения продолжатся в Австрии на следующей неделе.

Глава МИД ФРГ назвал конструктивными переговоры в Вене по иранской ядерной программе. Такое заявление немецкий чиновник сделал в интервью местному изданию Redaktionsnetzwerk Deutschland. Он напомнил, что обсуждение продлятся на следующей неделе.

У нас позади первая неделя конструктивных переговоров в Вене. Все стороны продемонстрировали готовность с необходимой серьезностью работать над достижением одной и той же цели - полной реализации атомного соглашения с Ираном. Хайко Маас, глава МИД Германии

Эксперт подчеркнул СМИ, что найти решение конфликта будет нелегко. Сейчас специалисты находятся только на начальном этапе интенсивных переговоров. С 6 по 9 апреля в столице Австрии стороны очно пообщались в рамках пятерки из ФРГ, Франции, Китая, России и Великобритании, а также при участии представителей Тегерана. Прямого контакта с американскими представителями еще не было, так как против этого выступил Иран.

Госдеп ответил на требования Ирана отменить санкции.

Фото: European Comission