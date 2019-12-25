МИД: Иран не примет предложение США о постепенном снятии санкций

Саид Хатибзаде прокомментировал слова Джен Псаки о встрече в Вене по поводу СВПД.

В Тегеране заявили, что Иран не примет предложение США о постепенном снятии санкций. Об этом в эфире местного телеканала Press TV сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде. Чиновник пояснил журналистам, что окончательной позицией правительства является отмена всех ограничений, введенных ранее Вашингтоном в отношении страны.

Предложение о постепенном снятии санкций не рассматривается. Саид Хатибзаде, официальный представитель МИД Ирана

Напомним, что пресс-секретарь администрации американского президента Джо Байдена Джен Псаки заявила в пятницу, что возвращение к ядерной сделке может затянуться. При этом она уточнила, что на следующей неделе запланирована встреча в столице Австрии, которая будет посвящена вопросу Совместного всеобъемлющего плана действий. Ранее телеканал Press TV говорил о том, что иранская делегация не будет вести прямые или непрямые переговоры с США на заседании в Вене. Мероприятие должно состояться 6 апреля.

МИД Ирана назвал недостоверной аудиозапись, где якобы Зариф говорит о катастрофе Boeing.

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