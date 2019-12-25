МИД Ирана назвал недостоверной аудиозапись, где якобы Зариф говорит о катастрофе Boeing

Саид Хатибзаде призвал Канаду не усугублять своими действиями горе тех, кто потерял в трагедии близких.

МИД Ирана назвал недостоверной аудиозапись, где якобы министр Джавад Зариф говорит о причинах авиакатастрофы Boeing под Тегераном. Об этом 10 февраля сообщил официальный представитель внешнеполитического ведомства страны. Саид Хатибзаде призвал Оттаву, которая ведет расследование, не усугублять подобными слухами горе семей жертв трагедии.

Утверждения, сделанные в соответствующей статье, неверные, и высказывания, которые приписываются Зарифу, противоречат его культуре речи. Заявления о наличии подобной записи не соответствуют действительности Саид Хатибзаде, официальный представитель МИД Ирана

Саид Хатибзаде рассказал журналистам, что правительство Ирана привержено международным обязательствам и мировым нормам, а также реализации прав семей, которые потеряли из-за катастрофы родных людей. Чиновник напомнил, что подавляющее число таких пострадавших - граждане Ирана.

МИД Ирана назвал информацию о гибели командира КСИР в Ираке вбросом.

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