Канада изучит версию намеренного уничтожения украинского Boeing под Тегераном

Канада изучит версию намеренного уничтожения под Тегераном украинского Boeing "Международных авиалиний Украины". Об этом рассказали журналисты телеканала CBC со ссылкой на собственные источники. В СМИ уточнили, что эксперты уже анализируют аудиозапись, на которой глава МИД Ирана Джавад Зариф якобы обсуждает, действительно ли ликвидация воздушного судна была преднамеренной. Подлинность файла проверяется национальной службой безопасности и разведки Оттавы, а также Управлением полиции.
Источник телеканала рассказал, что на записи министр говорит о "тысяче возможностей", которыми можно объяснить произошедшую авиакатастрофу. Он уточняет, что можно сослаться на нападение с участием "диверсантов". Также глава внешнеполитического ведомства заявил, что правительство никогда не откроет правду о произошедшем, так как это может угрожать безопасности Ирана.
CBC напомнил, что специальный советник премьер-министра Канады по делу о расследовании катастрофы Ральф Гудейл уже подтвердил сведения о том, что аудиозапись слов Зарифа Канада получила в ноябре прошлого года. Спикер добавил, что публично Оттава не планирует комментировать детали анализа, так как это может поставить под угрозу жизнь информатора.
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Фото: Pixabay.com
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