МИД Ирана назвал информацию о гибели командира КСИР в Ираке вбросом

Саид Хатибзаде прокомментировал данные Al Arabiya об убийстве командира КСИР в Ираке.

МИД Ирана назвал информацию о гибели командира Корпуса стражей исламской революции в Ираке вбросом. Информацию об убийстве представителя КСИР прокомментировал официальный представитель внешнеполитического ведомства Тегерана Саид Хатибзаде на пресс-конференции с журналистами.

Вероятно, это вброс...Нам не известно о каких-то подтверждениях на этот счет Саид Хатибзаде, официальный представитель МИД Ирана

Чиновник добавил, что по данной ситуации также следует высказаться представителям Генерального штаба Ирана. Ранее с заявлением о гибели в Ираке командира КСИР выступил телеканал Al Arabiya. Со ссылкой на собственный источник в СМИ уточнили, что трагедия произошла недалеко от границы с Сирией. По сведениям журналистов, также погибли еще три сопровождающих командующего. Утром 1 декабря агентство Tasnim со ссылкой на свои источники опровергло сообщение телеканала Al Arabiya.

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