МИД Ирана направил ноты протеста Баку и Еревану

Ранее на территорию страны по неосторожности конфликтующих в Карабахе сторон упали ракеты.

Иран направил официальные ноты протеста правительствам в Баку и Ереване в связи со случайными попаданиями снарядов и ракет по территории государства. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе МИД страны. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде прокомментировал позицию властей.

МИД Ирана направил Азербайджану и Армении официальные ноты с решительным протестом в связи с попаданием ракет и снарядов по территории нашей страны Саид Хатибзаде, официальный представитель МИД Ирана

Чиновник отметил, что Тегеран не станет пренебрегать безопасностью своих граждан. Иран призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе уважать суверенитет и территориальную целостность соседнего государства.

Иран: Карабах должен быть возвращен Азербайджану мирно.

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