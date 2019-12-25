МИД Ирана направил ноты протеста Баку и Еревану

Иран направил официальные ноты протеста правительствам в Баку и Ереване в связи со случайными попаданиями снарядов и ракет по территории государства. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе МИД страны. Официальный представитель внешнеполитического ведомства Саид Хатибзаде прокомментировал позицию властей.
МИД Ирана направил Азербайджану и Армении официальные ноты с решительным протестом в связи с попаданием ракет и снарядов по территории нашей страны
Саид Хатибзаде, официальный представитель МИД Ирана
Чиновник отметил, что Тегеран не станет пренебрегать безопасностью своих граждан. Иран призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе уважать суверенитет и территориальную целостность соседнего государства.
Иран: Карабах должен быть возвращен Азербайджану мирно.
Фото: Pixabay.com
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