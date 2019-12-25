Иран: Карабах должен быть возвращен Азербайджану мирно

Советник президента страны рассказал, как должен завершиться конфликт в регионе.

В Иране считают, что Нагорный Карабах должен быть возвращен Азербайджану мирным путем. Об этом журналистам рассказал Али Акбар Велаяти, советник президента страны аятоллы Али Хаменеи по международным вопросам. Слова чиновника приводят местные СМИ - агентство ISNA.

Эта территория была оккупирована другой страной. Поэтому мы хотим, чтобы Армения вернула эти оккупированные земли Азербайджану...Мы против любых военных действий кого бы то ни было Али Акбар Велаяти, советник президента Ирана

Советник заметил, что вопрос в отношении Нагорного Карабаха не должен иметь военное решение, а исключительно политическое. Велаяти рассказал, что Тегеран является соседом как для Баку, так и для Еревана. В связи с этим Иран заинтересован в том, чтобы оба государства отказались от вооруженных конфликтов друг с другом.

Иран начал переброску танков в поддержку Армении.

Фото: Pixabay.com