Очевидцы заявили, что переброска техники замечена у границы с Азербайджаном.

Иран начал переброску танков в поддержку Армении. Об этом заявили журналисты из "Народного фронта". В социальной сети Twitter стали появляться фотографии, которые сделаны якобы на границе с Азербайджаном после обострения ситуации с Нагорным Карабахом 27 сентября. Днем 29 сентября в регионе очевидцами замечена боевая техника. Среди "поставок" - танки Т-72 и гаубицы Д-30.

На снимках видны танки Т-72С и гаубицы Д-30 216-й бронетанковой бригады иранской армии на пути к границе, чтобы противостоять любой угрозе, вызванной ВС Азербайджана текст твита

Авторы "Авиа.про" заявили со ссылкой на собственные источники о том, что азербайджанские войска атаковали иранские населенные пункты, расположенные на границе. В связи с этим Тегеран принял решение поддержать в вооруженном конфликте Ереван. Поставка военной техники призвала предотвратить агрессию со стороны Баку в будущем.

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Фото: Twitter