Армения рассказала о полетах турецких F-16 в зоне карабахского конфликта

Арцрун Ованнисян выступил на пресс-конференции от имени Минобороны Еревана.

Армения рассказала о полетах турецких истребителей F-16 в зоне карабахского конфликта. Об этом во время пресс-конференции заявил представитель Минобороны Еревана Арцрун Ованнисян. Ранее пресс-секретарь оборонного ведомства Шушан Степанян рассказала, что самолет Анкары сбил армянский борт в воздушном пространстве Армении. Позже помощник президента Азербайджана и администрация главы Турции опровергли данное заявление.

О количестве F-16 в нашем регионе говорить не хочу, но они выполняют полеты парами Арцрун Ованнисян, представитель Минобороны Армении

Чиновник уточнил, что турецкие военные поддерживают связь с бортами технической поддержки. Последние летают по другую сторону армяно-турецкой границы.

Армения показала сбитый турецким истребителем Су-25.

Видео: Youtube/Ազատություն