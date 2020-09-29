Арцрун Ованнисян заявил, что данные Баку не соответствуют действительности.

Ереван опроверг заявление Баку об уничтожении армянского полка. Об этом во время брифинга с журналистами заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. По словам спикера, Вооруженные силы Азербайджана не ликвидировали воинскую часть в городе Мартуни, расположенном на территории Нагорного Карабаха.

Это не соответствуют действительности. Сама подача информации о полном уничтожении воинской части говорит о низком уровне знаний. Такого нет и быть не может Арцрун Ованнисян, представитель Минобороны Армении

Чиновник также опроверг информацию Азербайджана о гибели высокопоставленного офицера из Армении в ходе удара. Ранее Минобороны Баку заявило о полном уничтожении третьего мотострелкового полка "Мартуни" ВС Армении. Военные подчеркнули, что в регионе ликвидирован полковник ВС Еревана Карен Бабаян.

Азербайджан заявил об уничтожении двух армянских танков.

Видео: Youtube/1in.am