Минобороны Баку опубликовало соответствующее видео.

Азербайджан заявил об уничтожении двух армянских танков. Минобороны Баку опубликовало соответствующее видео на собственном сайте. По данным военных, объекты противника ликвидированы точным огнем.

Напомним, что 27 сентября Азербайджан заявил о том, что Армения обстреляла населенные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. В результате данных действий есть пострадавшие и погибшие в числе как гражданского населения, так и военных. Вооруженные силы Армении заявили о том, что над нагорным Карабахом ведутся воздушные и ракетные атаки, а Баку наступает на регион. В самом непризнанном Нагорном Карабахе отметили, что обстрелу подверглись населенные пункты, включая столицу в Степанакерте. Введено военное положение, население мобилизовано.

Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам.

Видео: TG / Военный Обозреватель