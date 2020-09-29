Азербайджан заявил об уничтожении двух армянских танков. Минобороны Баку опубликовало соответствующее видео на собственном сайте. По данным военных, объекты противника ликвидированы точным огнем.
Напомним, что 27 сентября Азербайджан заявил о том, что Армения обстреляла населенные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. В результате данных действий есть пострадавшие и погибшие в числе как гражданского населения, так и военных. Вооруженные силы Армении заявили о том, что над нагорным Карабахом ведутся воздушные и ракетные атаки, а Баку наступает на регион. В самом непризнанном Нагорном Карабахе отметили, что обстрелу подверглись населенные пункты, включая столицу в Степанакерте. Введено военное положение, население мобилизовано.
Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам.
Видео: TG / Военный Обозреватель
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