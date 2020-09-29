Ереван заснял на видео удар по солдатам противника.

Армения показала кадры удара по азербайджанским солдатам. Кадры опубликовали представители Минобороны Еревана. Кроме уничтожения боевой техники противника на ролике заснят момент удара по группе солдат, которые находились на открытой местности. За секунду до удара люди предприняли попытку разбежаться. Однако после атаки часть солдат упала на землю.

В конце прошлой недели ситуация в Нагорном Карабахе обострилась. Азербайджан и Армения обвинили друг друга в начале боевых действий. Ереван ввел в стране военное положение. Также объявлена всеобщая мобилизация. Мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезд за границу. Баку ввел комендантский час.

Напомним, что конфликт между сторонами ведется с 1988 года. Тогда автономная область объявила о собственном выходе из советского Азербайджана.

Эрдоган пригрозил Армении поддержкой Азербайджана.

Видео: Минобороны Армении