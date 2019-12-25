Ереван обвинил Баку в ударе по мирным жителям в армянском Варденисе

Ереван обвинил вооруженные силы Баку в ударе по мирным жителям в армянском Варденисе. Об этом во время брифинга с журналистами заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Азербайджанские беспилотники и авиация нанесли удар по мирному населению в Варденисе, мы распространили видео горящего автобуса. Обстреляны также оборонительные позиции. К счастью, жертв нет
Арцрун Ованнисян, представитель Минобороны Армении
Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян рассказала о том, что ВС Баку обстреляли воинскую часть в армянском городе Варденис.
Напомним, что обострение конфликта из-за Нагорного Карабаха зафиксировано 27 сентября. Азербайджан заявил, что Армения обстреляла населенные пункты на линии соприкосновения. Зафиксированы жертвы среди гражданского населения и военнослужащих. В Ереване считают, что Нагорный Карабах подвергся воздушному и ракетному ударам.
Азербайджан заявил об уничтожении двух армянских танков.
Фото: Pixabay.com
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