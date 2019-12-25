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Ереван обвинил Баку в ударе по мирным жителям в армянском Варденисе
Сегодня, 10:34
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lesjasap

Ереван обвинил Баку в ударе по мирным жителям в армянском Варденисе

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В результате обстрела жертв не зафиксировано.

Ереван обвинил вооруженные силы Баку в ударе по мирным жителям в армянском Варденисе. Об этом во время брифинга с журналистами заявил представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Азербайджанские беспилотники и авиация нанесли удар по мирному населению в Варденисе, мы распространили видео горящего автобуса. Обстреляны также оборонительные позиции. К счастью, жертв нет

Арцрун Ованнисян, представитель Минобороны Армении

Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян рассказала о том, что ВС Баку обстреляли воинскую часть в армянском городе Варденис.

Напомним, что обострение конфликта из-за Нагорного Карабаха зафиксировано 27 сентября. Азербайджан заявил, что Армения обстреляла населенные пункты на линии соприкосновения. Зафиксированы жертвы среди гражданского населения и военнослужащих. В Ереване считают, что Нагорный Карабах подвергся воздушному и ракетному ударам.

Азербайджан заявил об уничтожении двух армянских танков.

Фото: Pixabay.com

Теги: азербайджан, армения, арцрун ованнисян, варденис, нагорный карабах, обстрел
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

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