Армения показала сбитый турецким истребителем Су-25. Кадры разместили представители пресс-службы Минобороны Еревана. На них представлены обломки боевого самолета, который по информации Армении был ликвидирован силами турецкой армии. В результате атаки на борт погиб пилот, майор вооруженных сил страны Валерий Данелин.
27 сентября на том же участке армяно-азербайджанской границы турецкий самолет F-16 нарушил воздушную границу Армении и выпустил ракеты в направлении Варденисского района
заявление МИД Армении
По данным "РИА Новостей", Армения заявила, что подобная провокация не является первой со стороны Военно-воздушных сил Турции.
Премьер Армении обвинил Турцию в "экспорте" нестабильности.
Фото: Пресс-служба Минобороны Армении
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