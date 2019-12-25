Минобороны Еревана утверждает, что самолет упал по вине Анкары.

Армения показала сбитый турецким истребителем Су-25. Кадры разместили представители пресс-службы Минобороны Еревана. На них представлены обломки боевого самолета, который по информации Армении был ликвидирован силами турецкой армии. В результате атаки на борт погиб пилот, майор вооруженных сил страны Валерий Данелин.

27 сентября на том же участке армяно-азербайджанской границы турецкий самолет F-16 нарушил воздушную границу Армении и выпустил ракеты в направлении Варденисского района заявление МИД Армении

По данным "РИА Новостей", Армения заявила, что подобная провокация не является первой со стороны Военно-воздушных сил Турции.

Премьер Армении обвинил Турцию в "экспорте" нестабильности.

Фото: Пресс-служба Минобороны Армении