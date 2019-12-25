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Премьер Армении обвинил Турцию в "экспорте" нестабильности
Сегодня, 10:00
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lesjasap

Премьер Армении обвинил Турцию в "экспорте" нестабильности

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Никол Пашинян считает, что Анкара дестабилизирует сразу несколько регионов.

Премьер-министр Армении обвинил Турцию в "экспорте" нестабильности  сразу в нескольких мировых регионах. Об этом Никол Пашинян заявил в рамках пресс-конференции в Ереване, в которой приняли участие российские журналисты. Чиновник уточнил, что привлек внимание к проблеме, связанной с поведением Турции, своих коллег.

Вчера наш глава МИД сказал, что Турция экспортирует нестабильность. Да, Турция экспортирует нестабильность на Ближнем Востоке, Средиземноморье и Южном Кавказе

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Днем 29 сентября пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян рассказала, что турецкий истребитель F-16 сбил около региона конфликта в Нагорном Карабахе армянский самолет Су-25. Борт Еревана находился в воздушном пространстве Армении. Пилот самолета погиб. В администрации Реджепа Тайипа Эрдогана это заявление опровергли.

Армения рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха.

Теги: армения, нагорный карабах, никол пашинян, турция, экспорт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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