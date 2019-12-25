Пашинян: Армения не будет решать вопрос Карабаха в ущерб безопасности

Премьер-министр Армении заявил, что не пожертвует национальной безопасностью.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что страна не будет решать вопрос Нагорного Карабаха в ущерб собственной национальной безопасности. С соответствующим заявлением политик выступил на пресс-конференции в столице. По словам главы местного правительства, Ереван всегда готов к мирному урегулированию проблемы.

Армения всегда была готова к мирному урегулированию карабахской проблемы, но это не значит, что она готова к решению вопроса в ущерб национальной безопасности и в ущерб безопасности Карабаха Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Напомним, что Ереван заявил, что 27 сентября Азербайджан начал наступление на карабахском направлении. В Минобороны Армении уточнили, что регион подвергся воздушным и ракетным ударам. Пострадали населенные пункты на линии соприкосновения. В результате наступления есть пострадавшие и погибшие как среди гражданского населения, так и среди военных.

Лидеры Азербайджана и Армении выступили с заявлениями по Нагорному Карабаху.

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