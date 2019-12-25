Представители стран выступили в эфире телеканала "Россия 1".

Лидеры Азербайджана и Армении выступили с заявлениями по Нагорному Карабаху. Со стороны Баку на российском телеканале "Россия 1" выступил президент Ильхам Алиев, со стороны Еревана - премьер-министр Армении Никол Пашинян. Политики объяснили участие своих стран в вооруженном военном конфликте в регионе. Оба считают, что солдаты отвечают на агрессию с противоположной стороны, а мирные переговоры на данном этапе невозможны.

В результате армянской провокации, 11 мирных жителей погибли, включая двух детей. Мы вынуждены были дать адекватный ответ агрессору, чтобы защитить свой народ Ильхам Алиев, президент Азербайджана

По словам Алиева, Турция не участвует в военных действиях, так как в этом нет необходимости. Политик добавил, что Турция является союзником Азербайджана. Сейчас Анкара оказывает моральную поддержку стране и Баку благодарны ей за солидарность в ситуации.

Все мы воспринимаем это как экзистенциальную угрозу для нашего народа, как войну, которая была объявлена армянскому народу...Мы сейчас просто вынуждены использовать право на самооборону Никол Пашинян, премьер-министр Армении

В Карабахе турецкие Bayraktar TB2 уничтожили советские "Осы" и "Стрелы".

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