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В Карабахе турецкие Bayraktar TB2 уничтожили советские "Осы" и "Стрелы"
Сегодня, 12:18
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lesjasap

В Карабахе турецкие Bayraktar TB2 уничтожили советские "Осы" и "Стрелы"

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The Drive оценил преимущества Баку над Ереваном.

Турецкие Bayraktar TB2 уничтожили в Нагорном Карабахе средства противовоздушной обороны "Осы" и "Стрелы" советского производства. Об этом рассказали журналисты издания  The Drive. 

Хотя власти Азербайджана не сообщили, какой тип беспилотников использовался для таких ударов, вероятно, что речь идет о Bayraktar TB2, которые страна начала приобретать в июне

публикация The Drive

The Drive  рассказали, что турецкие беспилотники зарекомендовали себя в бою. Они эффективно справлялись со средствами ПВО в Сирии и Ливии. В частности, БПЛА ликвидировали в данных регионах зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" российского производства. В последние годы Баку купил большое число беспилотников. Среди них - израильские аппараты Israel Aerospace Industries (IAI). В издании отмечается, что Ереван не может похвастаться такими возможностями.

В Азербайджане заявили о гибели десяти мирных жителей в Нагорном Карабахе.

Фото: Pixabay.com

Теги: bayraktar tb2, the drive, нагорный карабах, осы, стрела, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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