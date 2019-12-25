В Карабахе турецкие Bayraktar TB2 уничтожили советские "Осы" и "Стрелы"

The Drive оценил преимущества Баку над Ереваном.

Турецкие Bayraktar TB2 уничтожили в Нагорном Карабахе средства противовоздушной обороны "Осы" и "Стрелы" советского производства. Об этом рассказали журналисты издания The Drive.

Хотя власти Азербайджана не сообщили, какой тип беспилотников использовался для таких ударов, вероятно, что речь идет о Bayraktar TB2, которые страна начала приобретать в июне публикация The Drive

The Drive рассказали, что турецкие беспилотники зарекомендовали себя в бою. Они эффективно справлялись со средствами ПВО в Сирии и Ливии. В частности, БПЛА ликвидировали в данных регионах зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1" российского производства. В последние годы Баку купил большое число беспилотников. Среди них - израильские аппараты Israel Aerospace Industries (IAI). В издании отмечается, что Ереван не может похвастаться такими возможностями.

В Азербайджане заявили о гибели десяти мирных жителей в Нагорном Карабахе.

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