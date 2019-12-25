МИД Баку рассказал о жертвах в регионе из-за обстрела 27 сентября.

В Азербайджане заявили о гибели десяти мирных жителей в Нагорном Карабахе. Об этом журналистам рассказала официальный представитель внешнеполитического ведомства Лейла Абдуллаева. Она зачитала заявление МИД. В тексте документа упоминается о том, что в результате обстрела Вооруженными силами Армении на территории региона погибли десять человек среди гражданского населения, включая двух школьников. Также зарегистрированы 30 пострадавших.

27 сентября ВС Армении, грубо нарушив режим прекращения огня, прибегли к агрессии. Нарушив нормы и принципы международного права, был открыт огонь по мирному населению Лейла Абдуллаева, официальный представитель МИД Азербайджана

Напомним, что обострения конфликта из-за Нагорного Карабаха зафиксировано 27 сентября. Баку считает, что обстрел начал Ереван, Ереван - что Баку. В ходе атаки есть погибшие и пострадавшие как среди гражданских, так и военных.

Омбудсмен Армении сообщил о четырех жертвах среди мирного населения Нагорного Карабаха.

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