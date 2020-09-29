Удары Баку нанесли ранения десяткам мирных граждан.

Омбудсмен Армении сообщил о четырех жертвах среди мирного населения Нагорного Карабаха. Об этом во время брифинга с журналистами заявил уполномоченный по правам человека Арман Татоян. Чиновник отметил, что из-за обострения конфликта в регионе десятки человек получили ранения. По его данным, обстрел начался со стороны Азербайджана.

ВС Азербайджана целенаправленно бьют по гражданским объектам и мирному населению. С начала военных действий четыре мирных жителя погибли, среди них женщина и ребенок Арман Татоян, омбудсмен Армении

Арман Татоян заявил, что находится в непрерывной связи с Арцаха, омбудсменом по правам человека в Нагорном Карабахе.

Ереван опроверг заявление Баку об уничтожении армянского полка.

Видео: YT / Armenian Public TV