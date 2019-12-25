Никол Пашинян рассказал о намерении стабилизировать обстановку в регионе.

Армения рассматривает возможность признания независимости Нагорного Карабаха. Об этом во время пресс-конференции в Ереване заявил премьер-министр страны Никол Пашинян.

Да, в нашей повестке есть вопрос о признании независимости Нагорного Карабаха. Есть также возможность заключения военно-политического союза с Карабахом Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Глава правительства отметил, что действия Еревана направлены на установление стабильности в регионе. Армения надеется на длительный мир, а не на то, чтобы вооруженные конфликты повторились через несколько лет. Однако Армения не будет действовать в ущерб собственным национальным интересам.

Пашинян: Армения не будет решать вопрос Карабаха в ущерб безопасности.