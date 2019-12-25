Анкара и Баку заявили, что турецкий F-16 не сбивал армянский Су-25

В Минобороны Баку опровергли данные об использовании истребителя Анкары.

Азербайджан заявил, что турецкий истребитель F-16 не сбивал армянский боевой самолет Су-25. Таким образом Баку опровергло информацию, предоставленную Военно-воздушными силами Еревана о ликвидации иностранным государством борта в регионе Нагорного Карабаха.

Сообщение о якобы уничтожении принадлежащего Армении самолета Су-25 истребителем F-16 является ложью Вагиф Даргяхлы, глава пресс-службы Минобороны Азербайджана

Напомним, что Минобороны Армении заявило, что истребитель Анкары сбил воздушное средство армянских ВВС. Военные считают, что истребитель F-16 на территории Азербайджана прикрывал действия вооруженных сил республики, которые атаковали армянский город Варденис. Данную информацию также опровергли в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ереван обвинил Баку в ударе по мирным жителям в армянском Варденисе.

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