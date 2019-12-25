Госдеп ответил на требования Ирана отменить санкции

Нед Прайс прокомментировал возможность снятия Вашингтоном всех антииранских санкций.

Госдепартамент США ответил на требования Ирана отменить санкции. Во время ежедневного брифинга с журналистами руководитель пресс-службы внешнеполитического ведомства Нед Прайс уточнил, что запрос Тегерана Вашингтон считает неконструктивным и "максималистическим". Чиновник прокомментировал вопрос корреспондента о том, рассматривают ли дипломаты отмену всех антииранских ограничений, как это требует страна.

Я не думаю, что призывы к США выступить с односторонним жестом.., на который нет соответствующего действия со стороны Ирана, конструктивны. Мы исключаем максималистские требования о том, что Соединенные Штаты все будут делать первыми. Нед Прайс, официальный представитель Госдепа США

В Госдепе заметили, что в Вене проводятся переговоры, которые должны привести стороны к адекватным шагам, необходимым для возвращения США и Ирана к соблюдению соглашений по СВПД. Ранее Вашингтон говорил о том, что для возобновления работы по СВПД Тегеран должен вернуться к выполнению условий по контракту.

Госдеп: терпение Вашингтона по Ирану ограничено.

Фото: YouTube/Department of State