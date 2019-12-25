Радикалы захватили 12 августа Герат, Ганзи, Калайи-Нау и Талинкот.

Власти Афганистана признали захват Кандагара талибами. Об этом рассказали журналисты из информационного агентства Associated Press со ссылкой на местные власти. Чиновник ипризнали, что члены радикального движения "Талибан" (запрещенная на территории РФ террористическая организация) захватили второй по крупности город страны. В СМИ ссылаются на заявление депутата Семина Барекзая. Политик уточнил, что некоторые чиновники смогли сбежать из региона.

Очевидцы уточнили, что талибы смогли взять под свой контроль офис главы города и другие здания. Губернатор и другие чиновники успели вылететь в Кабул. Днем 12 августа, стало известно о том, что талибы также еще четыре крупных города в Афганистане: Герат, Ганзи, Калайи-Нау и Талинкот. В общей сложности боевики контролируют административные центры 12 афганских провинций.

СМИ: власти афганской провинции Фарах сдались талибам.

Фото: apnews.com

